MAGA Coin ETH מחיר היום

מחיר MAGA Coin ETH (MAGA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAGA ל USD הוא $ 0 לכל MAGA.

MAGA Coin ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 69,386, עם היצע במחזור של 1.00B MAGA. ב‑24 השעות האחרונות, MAGA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAGA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MAGA Coin ETH (MAGA) מידע שוק

שווי שוק $ 69.39K$ 69.39K $ 69.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.39K$ 69.39K $ 69.39K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MAGA Coin ETH הוא $ 69.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.39K.