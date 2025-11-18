MAGA Coin BSC מחיר היום

מחיר MAGA Coin BSC (MAGA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAGA ל USD הוא -- לכל MAGA.

MAGA Coin BSC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,002, עם היצע במחזור של 202.68M MAGA. ב‑24 השעות האחרונות, MAGA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02304683, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAGA נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MAGA Coin BSC (MAGA) מידע שוק

שווי שוק $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K אספקת מחזור 202.68M 202.68M 202.68M אספקה כוללת 202,676,717.60876417 202,676,717.60876417 202,676,717.60876417

