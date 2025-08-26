עוד על MAGAA

MAGA Again סֵמֶל

MAGA Again מחיר (MAGAA)

לא רשום

1 MAGAA ל USDמחיר חי:

$0.00038986
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MAGA Again (MAGAA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:22:00 (UTC+8)

MAGA Again (MAGAA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.0363411
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

MAGA Again (MAGAA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGAA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGAAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0363411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGAA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAGA Again (MAGAA) מידע שוק

$ 389.86K
--
$ 389.86K
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של MAGA Again הוא $ 389.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGAA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 389.86K.

MAGA Again (MAGAA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MAGA Againל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAGA Again ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAGA Again ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MAGA Againל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+21.01%
60 ימים$ 0+61.92%
90 ימים$ 0--

מה זהMAGA Again (MAGAA)

A bunch of Crypto OGs helping Trump run it back in 2024.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MAGA Again (MAGAA) משאב

האתר הרשמי

MAGA Againתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MAGA Again (MAGAA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MAGA Again (MAGAA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MAGA Again.

בדוק את MAGA Again תחזית המחיר עכשיו‏!

MAGAA למטבעות מקומיים

MAGA Again (MAGAA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MAGA Again (MAGAA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAGAA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MAGA Again (MAGAA)

כמה שווה MAGA Again (MAGAA) היום?
החי MAGAAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAGAA ל USD?
המחיר הנוכחי של MAGAA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MAGA Again?
שווי השוק של MAGAA הוא $ 389.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAGAA?
ההיצע במחזור של MAGAA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAGAA?
‏‏MAGAA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0363411 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAGAA?
MAGAA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MAGAA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAGAA הוא -- USD.
האם MAGAA יעלה השנה?
MAGAA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAGAA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:22:00 (UTC+8)

MAGA Again (MAGAA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.