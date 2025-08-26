עוד על GATTO

GATTO מידע על מחיר

GATTO טוקניומיקה

GATTO תחזית מחיר

Madonna del gatto סֵמֶל

Madonna del gatto מחיר (GATTO)

1 GATTO ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Madonna del gatto (GATTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:01:27 (UTC+8)

Madonna del gatto (GATTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03733878
$ 0.03733878$ 0.03733878

Madonna del gatto (GATTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GATTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GATTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03733878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GATTO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.16% ב-7 הימים האחרונים.

Madonna del gatto (GATTO) מידע שוק

$ 96.73K
$ 96.73K$ 96.73K

$ 96.73K
$ 96.73K$ 96.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Madonna del gatto הוא $ 96.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GATTO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.73K.

Madonna del gatto (GATTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Madonna del gattoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMadonna del gatto ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMadonna del gatto ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Madonna del gattoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+12.16%
60 ימים$ 0+26.00%
90 ימים$ 0--

מה זהMadonna del gatto (GATTO)

Gatto was created by Leonardo da Vinci.Madonna’s cat lives forever in the art world through Artificial intelligence art.$GATTO is a meme that combines art and memes uniquely. Characters like Gatto can serve as brand ambassadors, drawing in specific demographics, especially those who are fans of cats and art. Through interactions on social media and in crypto communities, Gatto can increase the visibility and engagement of a project. Such a character can create a unique identity and culture within crypto projects, enhancing user loyalty and community cohesion.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Madonna del gattoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Madonna del gatto (GATTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Madonna del gatto (GATTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Madonna del gatto.

בדוק את Madonna del gatto תחזית המחיר עכשיו‏!

GATTO למטבעות מקומיים

Madonna del gatto (GATTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Madonna del gatto (GATTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GATTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Madonna del gatto (GATTO)

כמה שווה Madonna del gatto (GATTO) היום?
החי GATTOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GATTO ל USD?
המחיר הנוכחי של GATTO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Madonna del gatto?
שווי השוק של GATTO הוא $ 96.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GATTO?
ההיצע במחזור של GATTO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GATTO?
‏‏GATTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03733878 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GATTO?
GATTO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GATTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GATTO הוא -- USD.
האם GATTO יעלה השנה?
GATTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GATTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:01:27 (UTC+8)

