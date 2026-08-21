Madlads Strategy מחיר היום

מחיר Madlads Strategy (MLSTRAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLSTRAT ל USD הוא $ 0 לכל MLSTRAT.

Madlads Strategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,898, עם היצע במחזור של 912.67M MLSTRAT. ב‑24 השעות האחרונות, MLSTRAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01208858, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MLSTRAT נע ב -- בשעה האחרונה ו +3.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Madlads Strategy (MLSTRAT) מידע שוק

שווי שוק $ 50.90K$ 50.90K $ 50.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.90K$ 50.90K $ 50.90K אספקת מחזור 912.67M 912.67M 912.67M אספקה כוללת 912,612,421.2673495 912,612,421.2673495 912,612,421.2673495

שווי השוק הנוכחי של Madlads Strategy הוא $ 50.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MLSTRAT הוא 912.67M, עם היצע כולל של 912612421.2673495. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.90K.