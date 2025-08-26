עוד על MADE

Made In USA סֵמֶל

Made In USA מחיר (MADE)

לא רשום

1 MADE ל USDמחיר חי:

$0.00110582
$0.00110582$0.00110582
0.00%1D
USD
Made In USA (MADE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:21:52 (UTC+8)

Made In USA (MADE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012994
$ 0.0012994$ 0.0012994

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Made In USA (MADE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00110582. במהלך 24 השעות האחרונות, MADE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MADEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0012994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MADE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Made In USA (MADE) מידע שוק

$ 387.03K
$ 387.03K$ 387.03K

--
----

$ 387.03K
$ 387.03K$ 387.03K

349.99M
349.99M 349.99M

349,992,915.56
349,992,915.56 349,992,915.56

שווי השוק הנוכחי של Made In USA הוא $ 387.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MADE הוא 349.99M, עם היצע כולל של 349992915.56. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 387.03K.

Made In USA (MADE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Made In USAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMade In USA ל USDהיה . $ -0.0000419020.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMade In USA ל USDהיה $ +0.0001918159.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Made In USAל USDהיה $ -0.0000006065565996296.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000419020-3.78%
60 ימים$ +0.0001918159+17.35%
90 ימים$ -0.0000006065565996296-0.05%

מה זהMade In USA (MADE)

The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..

Made In USA (MADE) משאב

האתר הרשמי

Made In USAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Made In USA (MADE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Made In USA (MADE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Made In USA.

בדוק את Made In USA תחזית המחיר עכשיו‏!

MADE למטבעות מקומיים

Made In USA (MADE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Made In USA (MADE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MADE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Made In USA (MADE)

כמה שווה Made In USA (MADE) היום?
החי MADEהמחיר ב USD הוא 0.00110582 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MADE ל USD?
המחיר הנוכחי של MADE ל USD הוא $ 0.00110582. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Made In USA?
שווי השוק של MADE הוא $ 387.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MADE?
ההיצע במחזור של MADE הוא 349.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MADE?
‏‏MADE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0012994 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MADE?
MADE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MADE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MADE הוא -- USD.
האם MADE יעלה השנה?
MADE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MADE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:21:52 (UTC+8)

