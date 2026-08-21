Mad Pepe מחיר היום

מחיר Mad Pepe (MADPEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MADPEPE ל USD הוא $ 0 לכל MADPEPE.

Mad Pepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,388.15, עם היצע במחזור של 375.20T MADPEPE. ב‑24 השעות האחרונות, MADPEPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MADPEPE נע ב -- בשעה האחרונה ו +6.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mad Pepe (MADPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K אספקת מחזור 375.20T 375.20T 375.20T אספקה כוללת 375,200,000,000,000.0 375,200,000,000,000.0 375,200,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mad Pepe הוא $ 11.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MADPEPE הוא 375.20T, עם היצע כולל של 375200000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.39K.