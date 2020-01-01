Mad Meerkat Optimizer (MMO) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Mad Meerkat Optimizer (MMO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Mad Meerkat Optimizer (MMO) מידע

MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity!

אתר רשמי:
https://vaults.mm.finance/vault

Mad Meerkat Optimizer (MMO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mad Meerkat Optimizer (MMO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 236.28K
$ 236.28K$ 236.28K
ההיצע הכולל:
$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M
אספקה במחזור:
$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 237.31K
$ 237.31K$ 237.31K
שיא כל הזמנים:
$ 17.41
$ 17.41$ 17.41
שפל כל הזמנים:
$ 0.00964444
$ 0.00964444$ 0.00964444
מחיר נוכחי:
$ 0.04923228
$ 0.04923228$ 0.04923228

Mad Meerkat Optimizer (MMO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Mad Meerkat Optimizer (MMO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MMO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MMOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MMOטוקניומיקה, חקרו אתMMOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MMO חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MMO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MMO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

