Mad Bears Club סֵמֶל

Mad Bears Club מחיר (MBC)

לא רשום

1 MBC ל USDמחיר חי:

-3.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Mad Bears Club (MBC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:53:50 (UTC+8)

Mad Bears Club (MBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.01%

-3.78%

-21.05%

-21.05%

Mad Bears Club (MBC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063752. במהלך 24 השעות האחרונות, MBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.063746 לבין שיא של $ 0.066267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.063088.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mad Bears Club (MBC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Mad Bears Club הוא $ 5.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBC הוא 89.91K, עם היצע כולל של 89914.486467175. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.73K.

Mad Bears Club (MBC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mad Bears Clubל USDהיה $ -0.00250920933190035.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMad Bears Club ל USDהיה . $ -0.0398015721.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMad Bears Club ל USDהיה $ -0.0464983372.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mad Bears Clubל USDהיה $ -0.1421251316186119.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00250920933190035-3.78%
30 ימים$ -0.0398015721-62.43%
60 ימים$ -0.0464983372-72.93%
90 ימים$ -0.1421251316186119-69.03%

מה זהMad Bears Club (MBC)

Mad Bears Club (MBC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mad Bears Clubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mad Bears Club (MBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mad Bears Club (MBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mad Bears Club.

בדוק את Mad Bears Club תחזית המחיר עכשיו‏!

MBC למטבעות מקומיים

Mad Bears Club (MBC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mad Bears Club (MBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mad Bears Club (MBC)

כמה שווה Mad Bears Club (MBC) היום?
החי MBCהמחיר ב USD הוא 0.063752 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MBC ל USD?
המחיר הנוכחי של MBC ל USD הוא $ 0.063752. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mad Bears Club?
שווי השוק של MBC הוא $ 5.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MBC?
ההיצע במחזור של MBC הוא 89.91K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MBC?
‏‏MBC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.54 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MBC?
MBC ‏‏רשם מחירATL של 0.063088 USD.
מהו נפח המסחר של MBC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MBC הוא -- USD.
האם MBC יעלה השנה?
MBC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MBC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:53:50 (UTC+8)

