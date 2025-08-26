Mad Bears Club (MBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.063746 $ 0.063746 $ 0.063746 24 שעות נמוך $ 0.066267 $ 0.066267 $ 0.066267 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.063746$ 0.063746 $ 0.063746 גבוה 24 שעות $ 0.066267$ 0.066267 $ 0.066267 שיא כל הזמנים $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 המחיר הנמוך ביותר $ 0.063088$ 0.063088 $ 0.063088 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -3.78% שינוי מחיר (7D) -21.05% שינוי מחיר (7D) -21.05%

Mad Bears Club (MBC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063752. במהלך 24 השעות האחרונות, MBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.063746 לבין שיא של $ 0.066267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.063088.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mad Bears Club (MBC) מידע שוק

שווי שוק $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K אספקת מחזור 89.91K 89.91K 89.91K אספקה כוללת 89,914.486467175 89,914.486467175 89,914.486467175

שווי השוק הנוכחי של Mad Bears Club הוא $ 5.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBC הוא 89.91K, עם היצע כולל של 89914.486467175. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.73K.