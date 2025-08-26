MacaronSwap (MCRN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00868224 $ 0.00868224 $ 0.00868224 24 שעות נמוך $ 0.00898798 $ 0.00898798 $ 0.00898798 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00868224$ 0.00868224 $ 0.00868224 גבוה 24 שעות $ 0.00898798$ 0.00898798 $ 0.00898798 שיא כל הזמנים $ 10.39$ 10.39 $ 10.39 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00794412$ 0.00794412 $ 0.00794412 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -1.22% שינוי מחיר (7D) -2.78% שינוי מחיר (7D) -2.78%

MacaronSwap (MCRN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00877166. במהלך 24 השעות האחרונות, MCRN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00868224 לבין שיא של $ 0.00898798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCRNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00794412.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCRN השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -1.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MacaronSwap (MCRN) מידע שוק

שווי שוק $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.44K$ 68.44K $ 68.44K אספקת מחזור 824.46K 824.46K 824.46K אספקה כוללת 7,802,320.522369455 7,802,320.522369455 7,802,320.522369455

שווי השוק הנוכחי של MacaronSwap הוא $ 7.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCRN הוא 824.46K, עם היצע כולל של 7802320.522369455. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.44K.