Lyra Finance (LYRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.677963 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -6.63% שינוי מחיר (7D) -1.92%

Lyra Finance (LYRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LYRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LYRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.677963, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LYRA השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -6.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lyra Finance (LYRA) מידע שוק

שווי שוק $ 259.60K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 416.26K אספקת מחזור 623.63M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lyra Finance הוא $ 259.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LYRA הוא 623.63M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 416.26K.