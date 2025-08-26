עוד על LYNK

Lynk Coin סֵמֶל

Lynk Coin מחיר (LYNK)

לא רשום

1 LYNK ל USDמחיר חי:

$0.00470299
$0.00470299$0.00470299
-8.40%1D
USD
Lynk Coin (LYNK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:54:00 (UTC+8)

Lynk Coin (LYNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00465333
24 שעות נמוך
$ 0.00534331
גבוה 24 שעות

$ 0.00465333
$ 0.00534331
$ 0.069168
$ 0.00343536
+0.25%

-7.80%

-7.12%

-7.12%

Lynk Coin (LYNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00470528. במהלך 24 השעות האחרונות, LYNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00465333 לבין שיא של $ 0.00534331, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LYNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.069168, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00343536.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LYNK השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -7.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lynk Coin (LYNK) מידע שוק

$ 1.09M
--
$ 4.68M
233.46M
999,891,075.853659
שווי השוק הנוכחי של Lynk Coin הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LYNK הוא 233.46M, עם היצע כולל של 999891075.853659. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.68M.

Lynk Coin (LYNK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lynk Coinל USDהיה $ -0.000398088711061554.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLynk Coin ל USDהיה . $ +0.0006067627.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLynk Coin ל USDהיה $ +0.0011141397.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lynk Coinל USDהיה $ -0.000245445416194086.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000398088711061554-7.80%
30 ימים$ +0.0006067627+12.90%
60 ימים$ +0.0011141397+23.68%
90 ימים$ -0.000245445416194086-4.95%

מה זהLynk Coin (LYNK)

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

Lynk Coin (LYNK) משאב

האתר הרשמי

Lynk Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lynk Coin (LYNK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lynk Coin (LYNK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lynk Coin.

בדוק את Lynk Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

LYNK למטבעות מקומיים

Lynk Coin (LYNK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lynk Coin (LYNK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LYNK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lynk Coin (LYNK)

כמה שווה Lynk Coin (LYNK) היום?
החי LYNKהמחיר ב USD הוא 0.00470528 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LYNK ל USD?
המחיר הנוכחי של LYNK ל USD הוא $ 0.00470528. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lynk Coin?
שווי השוק של LYNK הוא $ 1.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LYNK?
ההיצע במחזור של LYNK הוא 233.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LYNK?
‏‏LYNK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.069168 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LYNK?
LYNK ‏‏רשם מחירATL של 0.00343536 USD.
מהו נפח המסחר של LYNK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LYNK הוא -- USD.
האם LYNK יעלה השנה?
LYNK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LYNK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:54:00 (UTC+8)

