Lynk Coin (LYNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00465333 גבוה 24 שעות $ 0.00534331 שיא כל הזמנים $ 0.069168 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00343536 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -7.80% שינוי מחיר (7D) -7.12%

Lynk Coin (LYNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00470528. במהלך 24 השעות האחרונות, LYNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00465333 לבין שיא של $ 0.00534331, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LYNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.069168, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00343536.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LYNK השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -7.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lynk Coin (LYNK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.09M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.68M אספקת מחזור 233.46M אספקה כוללת 999,891,075.853659

שווי השוק הנוכחי של Lynk Coin הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LYNK הוא 233.46M, עם היצע כולל של 999891075.853659. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.68M.