Luntra Infrastructure מחיר היום

מחיר Luntra Infrastructure ($LUNTRA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $LUNTRA ל USD הוא -- לכל $LUNTRA.

Luntra Infrastructure כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,501.75, עם היצע במחזור של 820.00M $LUNTRA. ב‑24 השעות האחרונות, $LUNTRA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00372154, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $LUNTRA נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) מידע שוק

שווי שוק $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K אספקת מחזור 820.00M 820.00M 820.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

