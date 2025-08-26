עוד על SNAKE2025

Lunar Snake Coin סֵמֶל

Lunar Snake Coin מחיר (SNAKE2025)

לא רשום

1 SNAKE2025 ל USDמחיר חי:

--
----
-4.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lunar Snake Coin (SNAKE2025) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:53:17 (UTC+8)

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

-4.28%

-1.91%

-1.91%

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SNAKE2025 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNAKE2025השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNAKE2025 השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) מידע שוק

$ 20.11K
$ 20.11K$ 20.11K

--
----

$ 20.11K
$ 20.11K$ 20.11K

992.81M
992.81M 992.81M

992,810,218.439551
992,810,218.439551 992,810,218.439551

שווי השוק הנוכחי של Lunar Snake Coin הוא $ 20.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNAKE2025 הוא 992.81M, עם היצע כולל של 992810218.439551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.11K.

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lunar Snake Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLunar Snake Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLunar Snake Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lunar Snake Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.28%
30 ימים$ 0-8.86%
60 ימים$ 0+16.35%
90 ימים$ 0--

מה זהLunar Snake Coin (SNAKE2025)

The Year of the Snake is just around the corner, and with it comes a wave of hope and growth. Let’s unite and make our mark in the Solana community together! Join us on this thrilling adventure! Get your Lunar Snake Coin right now! The Lunar Snake Coin, often associated with the Chinese zodiac, symbolizes various qualities and attributes related to the Year of the Snake. In Chinese culture, the Snake is seen as a symbol of wisdom, intuition, and elegance. People born in the Year of the Snake are often considered to be intelligent, enigmatic, and capable of deep thought. The coin itself can represent prosperity, good fortune, and protection. It may also serve as a talisman or amulet, believed to bring luck and ward off negative energies. Additionally, the Lunar Snake Coin can reflect themes of transformation and renewal, aligning with the cyclical nature of the lunar calendar and the idea of new beginnings. Overall, the Lunar Snake Coin embodies both the characteristics of the Snake and the cultural significance of lunar symbolism, making it a meaningful object for those celebrating the Year of the Snake.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) משאב

האתר הרשמי

Lunar Snake Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lunar Snake Coin (SNAKE2025) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lunar Snake Coin (SNAKE2025) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lunar Snake Coin.

בדוק את Lunar Snake Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

SNAKE2025 למטבעות מקומיים

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lunar Snake Coin (SNAKE2025) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNAKE2025 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lunar Snake Coin (SNAKE2025)

כמה שווה Lunar Snake Coin (SNAKE2025) היום?
החי SNAKE2025המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNAKE2025 ל USD?
המחיר הנוכחי של SNAKE2025 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lunar Snake Coin?
שווי השוק של SNAKE2025 הוא $ 20.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNAKE2025?
ההיצע במחזור של SNAKE2025 הוא 992.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNAKE2025?
‏‏SNAKE2025 השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNAKE2025?
SNAKE2025 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SNAKE2025?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNAKE2025 הוא -- USD.
האם SNAKE2025 יעלה השנה?
SNAKE2025 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNAKE2025 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:53:17 (UTC+8)

