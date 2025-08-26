Lunar Snake Coin מחיר (SNAKE2025)
Lunar Snake Coin (SNAKE2025) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SNAKE2025 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNAKE2025השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNAKE2025 השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Lunar Snake Coin הוא $ 20.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNAKE2025 הוא 992.81M, עם היצע כולל של 992810218.439551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.11K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Lunar Snake Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLunar Snake Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLunar Snake Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lunar Snake Coinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.28%
|30 ימים
|$ 0
|-8.86%
|60 ימים
|$ 0
|+16.35%
|90 ימים
|$ 0
|--
The Year of the Snake is just around the corner, and with it comes a wave of hope and growth. Let’s unite and make our mark in the Solana community together! Join us on this thrilling adventure! Get your Lunar Snake Coin right now! The Lunar Snake Coin, often associated with the Chinese zodiac, symbolizes various qualities and attributes related to the Year of the Snake. In Chinese culture, the Snake is seen as a symbol of wisdom, intuition, and elegance. People born in the Year of the Snake are often considered to be intelligent, enigmatic, and capable of deep thought. The coin itself can represent prosperity, good fortune, and protection. It may also serve as a talisman or amulet, believed to bring luck and ward off negative energies. Additionally, the Lunar Snake Coin can reflect themes of transformation and renewal, aligning with the cyclical nature of the lunar calendar and the idea of new beginnings. Overall, the Lunar Snake Coin embodies both the characteristics of the Snake and the cultural significance of lunar symbolism, making it a meaningful object for those celebrating the Year of the Snake.
