Lunar Snake Coin (SNAKE2025) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -4.28% שינוי מחיר (7D) -1.91%

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SNAKE2025 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNAKE2025השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNAKE2025 השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lunar Snake Coin (SNAKE2025) מידע שוק

שווי שוק $ 20.11K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.11K אספקת מחזור 992.81M אספקה כוללת 992,810,218.439551

שווי השוק הנוכחי של Lunar Snake Coin הוא $ 20.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNAKE2025 הוא 992.81M, עם היצע כולל של 992810218.439551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.11K.