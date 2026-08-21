Lunar Lad מחיר היום

מחיר Lunar Lad (LAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAD ל USD הוא $ 0 לכל LAD.

Lunar Lad כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 470,388, עם היצע במחזור של 1000.00M LAD. ב‑24 השעות האחרונות, LAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LAD נע ב -1.26% בשעה האחרונה ו +14.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 266.49K.

Lunar Lad (LAD) מידע שוק

שווי שוק $ 470.39K$ 470.39K $ 470.39K נפח (24 שעות) $ 266.49K$ 266.49K $ 266.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 470.39K$ 470.39K $ 470.39K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,144.855499 999,996,144.855499 999,996,144.855499

שווי השוק הנוכחי של Lunar Lad הוא $ 470.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 266.49K. ההיצע במחזור של LAD הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996144.855499. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 470.39K.