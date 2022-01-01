Luna Inu (LINU) טוקנומיקה
Luna Inu (LINU) מידע
Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space.
The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won.
The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization.
Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.
Luna Inu (LINU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
Luna Inu (LINU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Luna Inu (LINU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LINU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LINUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LINUטוקניומיקה, חקרו אתLINUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
LINU חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן LINU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LINU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
