Luna Inu (LINU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -8.14% שינוי מחיר (7D) -21.33% שינוי מחיר (7D) -21.33%

Luna Inu (LINU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LINU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LINUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LINU השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -8.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Luna Inu (LINU) מידע שוק

שווי שוק $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M אספקת מחזור 749.17T 749.17T 749.17T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Luna Inu הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LINU הוא 749.17T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.