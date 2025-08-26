Luna Inu מחיר (LINU)
Luna Inu (LINU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LINU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LINUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LINU השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -8.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Luna Inu הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LINU הוא 749.17T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Luna Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLuna Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLuna Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Luna Inuל USDהיה $ 0.
|הַיוֹם
|$ 0
|-8.14%
|30 ימים
|$ 0
|-12.43%
|60 ימים
|$ 0
|+33.57%
|90 ימים
|$ 0
|--
Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.
