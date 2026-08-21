LUMI Credits מחיר היום

מחיר LUMI Credits (LUMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.04031108, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUMI ל USD הוא $ 0.04031108 לכל LUMI.

LUMI Credits כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,159,819, עם היצע במחזור של 128.00M LUMI. ב‑24 השעות האחרונות, LUMI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.898052, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00134419.

ביצועים לטווח קצר, LUMI נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 171.43.

LUMI Credits (LUMI) מידע שוק

שווי שוק $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M נפח (24 שעות) $ 171.43$ 171.43 $ 171.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M אספקת מחזור 128.00M 128.00M 128.00M אספקה כוללת 128,000,000.0 128,000,000.0 128,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LUMI Credits הוא $ 5.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 171.43. ההיצע במחזור של LUMI הוא 128.00M, עם היצע כולל של 128000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.16M.