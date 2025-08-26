LULU (LULU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00549947$ 0.00549947 $ 0.00549947 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.55% שינוי מחיר (7D) -1.55%

LULU (LULU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00659873. במהלך 24 השעות האחרונות, LULU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LULUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00549947.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LULU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LULU (LULU) מידע שוק

שווי שוק $ 72.78K$ 72.78K $ 72.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M אספקת מחזור 11.03M 11.03M 11.03M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LULU הוא $ 72.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LULU הוא 11.03M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.60M.