Luka Modric מחיר היום

מחיר Luka Modric (MODRIC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MODRIC ל USD הוא $ 0 לכל MODRIC.

Luka Modric כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 101,131, עם היצע במחזור של 874.95M MODRIC. ב‑24 השעות האחרונות, MODRIC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00122779, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MODRIC נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.66.

Luka Modric (MODRIC) מידע שוק

שווי שוק $ 101.13K$ 101.13K $ 101.13K נפח (24 שעות) $ 3.66$ 3.66 $ 3.66 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 115.58K$ 115.58K $ 115.58K אספקת מחזור 874.95M 874.95M 874.95M אספקה כוללת 999,948,308.070387 999,948,308.070387 999,948,308.070387

שווי השוק הנוכחי של Luka Modric הוא $ 101.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.66. ההיצע במחזור של MODRIC הוא 874.95M, עם היצע כולל של 999948308.070387. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.58K.