עוד על LUCY

LUCY מידע על מחיר

LUCY אתר רשמי

LUCY טוקניומיקה

LUCY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Lucy AI סֵמֶל

Lucy AI מחיר (LUCY)

לא רשום

1 LUCY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lucy AI (LUCY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:53:08 (UTC+8)

Lucy AI (LUCY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00303957
$ 0.00303957$ 0.00303957

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.51%

-1.51%

Lucy AI (LUCY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00303957, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUCY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lucy AI (LUCY) מידע שוק

$ 43.29K
$ 43.29K$ 43.29K

--
----

$ 43.29K
$ 43.29K$ 43.29K

999.90M
999.90M 999.90M

999,896,499.563653
999,896,499.563653 999,896,499.563653

שווי השוק הנוכחי של Lucy AI הוא $ 43.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUCY הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999896499.563653. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.29K.

Lucy AI (LUCY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lucy AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLucy AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLucy AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lucy AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-12.92%
60 ימים$ 0+7.87%
90 ימים$ 0--

מה זהLucy AI (LUCY)

Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lucy AI (LUCY) משאב

האתר הרשמי

Lucy AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lucy AI (LUCY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lucy AI (LUCY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lucy AI.

בדוק את Lucy AI תחזית המחיר עכשיו‏!

LUCY למטבעות מקומיים

Lucy AI (LUCY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lucy AI (LUCY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUCY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lucy AI (LUCY)

כמה שווה Lucy AI (LUCY) היום?
החי LUCYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUCY ל USD?
המחיר הנוכחי של LUCY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lucy AI?
שווי השוק של LUCY הוא $ 43.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUCY?
ההיצע במחזור של LUCY הוא 999.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUCY?
‏‏LUCY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00303957 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUCY?
LUCY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LUCY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUCY הוא -- USD.
האם LUCY יעלה השנה?
LUCY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUCY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:53:08 (UTC+8)

Lucy AI (LUCY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.