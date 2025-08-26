Lucy AI (LUCY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00303957 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.51%

Lucy AI (LUCY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00303957, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUCY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lucy AI (LUCY) מידע שוק

שווי שוק $ 43.29K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.29K אספקת מחזור 999.90M אספקה כוללת 999,896,499.563653

שווי השוק הנוכחי של Lucy AI הוא $ 43.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUCY הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999896499.563653. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.29K.