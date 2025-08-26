Lucretius (LUC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.052003$ 0.052003 $ 0.052003 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.90% שינוי מחיר (7D) -32.60% שינוי מחיר (7D) -32.60%

Lucretius (LUC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lucretius (LUC) מידע שוק

שווי שוק $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.24K$ 9.24K $ 9.24K אספקת מחזור 526.53M 526.53M 526.53M אספקה כוללת 604,126,441.0 604,126,441.0 604,126,441.0

שווי השוק הנוכחי של Lucretius הוא $ 8.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUC הוא 526.53M, עם היצע כולל של 604126441.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.24K.