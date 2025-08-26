LRSNode (LRSN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00194806 גבוה 24 שעות $ 0.00256649 שיא כל הזמנים $ 1.053 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00163229 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.69% שינוי מחיר (1D) -3.96% שינוי מחיר (7D) -52.37%

LRSNode (LRSN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00227635. במהלך 24 השעות האחרונות, LRSN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00194806 לבין שיא של $ 0.00256649, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LRSNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00163229.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LRSN השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -3.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-52.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LRSNode (LRSN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 227.64K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LRSNode הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LRSN הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 227.64K.