עוד על LP-YCRV

LP-YCRV מידע על מחיר

LP-YCRV אתר רשמי

LP-YCRV טוקניומיקה

LP-YCRV תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

LP Yearn CRV Vault סֵמֶל

LP Yearn CRV Vault מחיר (LP-YCRV)

לא רשום

1 LP-YCRV ל USDמחיר חי:

$1.2
$1.2$1.2
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:25:24 (UTC+8)

LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
24 שעות נמוך
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
גבוה 24 שעות

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) המחיר בזמן אמת של הוא $1.2. במהלך 24 השעות האחרונות, LP-YCRV נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.2 לבין שיא של $ 1.2, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LP-YCRVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.2.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LP-YCRV השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

שווי השוק הנוכחי של LP Yearn CRV Vault הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LP-YCRV הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LP Yearn CRV Vaultל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLP Yearn CRV Vault ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLP Yearn CRV Vault ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LP Yearn CRV Vaultל USDהיה $ +0.0015202961936687.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0.00000000000.00%
90 ימים$ +0.0015202961936687+0.13%

מה זהLP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)

yVault for CRV/yCRV LP tokens, autocompounds emissions and fees.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) משאב

האתר הרשמי

LP Yearn CRV Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LP Yearn CRV Vault.

בדוק את LP Yearn CRV Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

LP-YCRV למטבעות מקומיים

LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LP-YCRV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)

כמה שווה LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) היום?
החי LP-YCRVהמחיר ב USD הוא 1.2 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LP-YCRV ל USD?
המחיר הנוכחי של LP-YCRV ל USD הוא $ 1.2. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LP Yearn CRV Vault?
שווי השוק של LP-YCRV הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LP-YCRV?
ההיצע במחזור של LP-YCRV הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LP-YCRV?
‏‏LP-YCRV השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LP-YCRV?
LP-YCRV ‏‏רשם מחירATL של 1.2 USD.
מהו נפח המסחר של LP-YCRV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LP-YCRV הוא -- USD.
האם LP-YCRV יעלה השנה?
LP-YCRV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LP-YCRV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:25:24 (UTC+8)

LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.