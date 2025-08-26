עוד על RENBTCCURVE

LP renBTC Curve סֵמֶל

LP renBTC Curve מחיר (RENBTCCURVE)

לא רשום

1 RENBTCCURVE ל USDמחיר חי:

$112,843
$112,843
-1.50%1D
mexc
USD
LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) טבלת מחירים חיה
LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 111,759
$ 111,759
24 שעות נמוך
$ 115,700
$ 115,700
גבוה 24 שעות

$ 111,759
$ 111,759

$ 115,700
$ 115,700

$ 127,495
$ 127,495

$ 10,032.15
$ 10,032.15

-0.33%

-1.58%

-4.88%

-4.88%

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) המחיר בזמן אמת של הוא $113,185. במהלך 24 השעות האחרונות, RENBTCCURVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 111,759 לבין שיא של $ 115,700, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENBTCCURVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 127,495, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 10,032.15.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RENBTCCURVE השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 8.28M
$ 8.28M

0.00
0.00

73.34558543665963
73.34558543665963

שווי השוק הנוכחי של LP renBTC Curve הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RENBTCCURVE הוא 0.00, עם היצע כולל של 73.34558543665963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.28M.

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LP renBTC Curveל USDהיה $ -1,808.1449554401.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLP renBTC Curve ל USDהיה . $ -8,008.4612675000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLP renBTC Curve ל USDהיה $ +3,282.7498290000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LP renBTC Curveל USDהיה $ +2,792.45421184336.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1,808.1449554401-1.58%
30 ימים$ -8,008.4612675000-7.07%
60 ימים$ +3,282.7498290000+2.90%
90 ימים$ +2,792.45421184336+2.53%

מה זהLP renBTC Curve (RENBTCCURVE)

RENBTCCURVE למטבעות מקומיים

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RENBTCCURVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LP renBTC Curve (RENBTCCURVE)

כמה שווה LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) היום?
החי RENBTCCURVEהמחיר ב USD הוא 113,185 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RENBTCCURVE ל USD?
המחיר הנוכחי של RENBTCCURVE ל USD הוא $ 113,185. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LP renBTC Curve?
שווי השוק של RENBTCCURVE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RENBTCCURVE?
ההיצע במחזור של RENBTCCURVE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RENBTCCURVE?
‏‏RENBTCCURVE השיג מחיר שיא (ATH) של 127,495 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RENBTCCURVE?
RENBTCCURVE ‏‏רשם מחירATL של 10,032.15 USD.
מהו נפח המסחר של RENBTCCURVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RENBTCCURVE הוא -- USD.
האם RENBTCCURVE יעלה השנה?
RENBTCCURVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RENBTCCURVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
