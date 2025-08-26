LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 111,759 $ 111,759 $ 111,759 24 שעות נמוך $ 115,700 $ 115,700 $ 115,700 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 111,759$ 111,759 $ 111,759 גבוה 24 שעות $ 115,700$ 115,700 $ 115,700 שיא כל הזמנים $ 127,495$ 127,495 $ 127,495 המחיר הנמוך ביותר $ 10,032.15$ 10,032.15 $ 10,032.15 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -1.58% שינוי מחיר (7D) -4.88% שינוי מחיר (7D) -4.88%

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) המחיר בזמן אמת של הוא $113,185. במהלך 24 השעות האחרונות, RENBTCCURVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 111,759 לבין שיא של $ 115,700, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENBTCCURVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 127,495, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 10,032.15.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RENBTCCURVE השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 73.34558543665963 73.34558543665963 73.34558543665963

שווי השוק הנוכחי של LP renBTC Curve הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RENBTCCURVE הוא 0.00, עם היצע כולל של 73.34558543665963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.28M.