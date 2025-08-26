עוד על 3CRV

LP 3pool Curve סֵמֶל

LP 3pool Curve מחיר (3CRV)

לא רשום

1 3CRV ל USDמחיר חי:

$1.04
$1.04$1.04
0.00%1D
USD
LP 3pool Curve (3CRV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:25:07 (UTC+8)

LP 3pool Curve (3CRV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.04
$ 1.04$ 1.04
24 שעות נמוך
$ 1.04
$ 1.04$ 1.04
גבוה 24 שעות

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

LP 3pool Curve (3CRV) המחיר בזמן אמת של הוא $1.04. במהלך 24 השעות האחרונות, 3CRV נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.04 לבין שיא של $ 1.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 3CRVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.004.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 3CRV השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LP 3pool Curve (3CRV) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 194.57M
$ 194.57M$ 194.57M

0.00
0.00 0.00

187,121,005.7788559
187,121,005.7788559 187,121,005.7788559

שווי השוק הנוכחי של LP 3pool Curve הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 3CRV הוא 0.00, עם היצע כולל של 187121005.7788559. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.57M.

LP 3pool Curve (3CRV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LP 3pool Curveל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLP 3pool Curve ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLP 3pool Curve ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LP 3pool Curveל USDהיה $ +0.0001613601786256.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0--
90 ימים$ +0.0001613601786256+0.02%

מה זהLP 3pool Curve (3CRV)

LP 3pool Curve (3CRV) משאב

האתר הרשמי

LP 3pool Curveתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LP 3pool Curve (3CRV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LP 3pool Curve (3CRV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LP 3pool Curve.

בדוק את LP 3pool Curve תחזית המחיר עכשיו‏!

3CRV למטבעות מקומיים

LP 3pool Curve (3CRV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LP 3pool Curve (3CRV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 3CRV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LP 3pool Curve (3CRV)

כמה שווה LP 3pool Curve (3CRV) היום?
החי 3CRVהמחיר ב USD הוא 1.04 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 3CRV ל USD?
המחיר הנוכחי של 3CRV ל USD הוא $ 1.04. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LP 3pool Curve?
שווי השוק של 3CRV הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 3CRV?
ההיצע במחזור של 3CRV הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 3CRV?
‏‏3CRV השיג מחיר שיא (ATH) של 1.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 3CRV?
3CRV ‏‏רשם מחירATL של 1.004 USD.
מהו נפח המסחר של 3CRV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 3CRV הוא -- USD.
האם 3CRV יעלה השנה?
3CRV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 3CRV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:25:07 (UTC+8)

