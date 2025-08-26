lower (LOWER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.67% שינוי מחיר (1D) -4.91% שינוי מחיר (7D) -1.29% שינוי מחיר (7D) -1.29%

lower (LOWER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOWER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOWERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOWER השתנה ב -1.67% במהלך השעה האחרונה, -4.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

lower (LOWER) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של lower הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOWER הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.18K.