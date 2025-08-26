LOVECOIN (LOVECOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.99% שינוי מחיר (7D) +7.07%

LOVECOIN (LOVECOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOVECOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOVECOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOVECOIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LOVECOIN (LOVECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.12K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.12K אספקת מחזור 998.12M אספקה כוללת 998,123,804.286062

שווי השוק הנוכחי של LOVECOIN הוא $ 8.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOVECOIN הוא 998.12M, עם היצע כולל של 998123804.286062. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.12K.