Love Monster (LOVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0,00495728 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -%0,02 שינוי מחיר (1D) -%4,82 שינוי מחיר (7D) +%7,02

Love Monster (LOVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,00495728, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOVE השתנה ב -%0,02 במהלך השעה האחרונה, -%4,82 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%7,02 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Love Monster (LOVE) מידע שוק

שווי שוק $ 84,47K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84,47K אספקת מחזור 4,50B אספקה כוללת 4.499.819.074,570105

שווי השוק הנוכחי של Love Monster הוא $ 84,47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOVE הוא 4,50B, עם היצע כולל של 4499819074.570105. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84,47K.