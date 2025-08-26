עוד על LZM

LoungeM סֵמֶל

LoungeM מחיר (LZM)

1 LZM ל USDמחיר חי:

$0.01188459
$0.01188459$0.01188459
+0.80%1D
LoungeM (LZM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:53:35 (UTC+8)

LoungeM (LZM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

LoungeM (LZM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01188459. במהלך 24 השעות האחרונות, LZM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0116414 לבין שיא של $ 0.01211213, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LZMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.117478, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00530436.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LZM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LoungeM (LZM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של LoungeM הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LZM הוא 113.64M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.88M.

LoungeM (LZM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LoungeMל USDהיה $ +0.00010504.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoungeM ל USDהיה . $ +0.0001045950.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoungeM ל USDהיה $ -0.0017013194.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LoungeMל USDהיה $ -0.000180837067753445.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00010504+0.89%
30 ימים$ +0.0001045950+0.88%
60 ימים$ -0.0017013194-14.31%
90 ימים$ -0.000180837067753445-1.49%

מה זהLoungeM (LZM)

The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

LoungeMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LoungeM (LZM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LoungeM (LZM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LoungeM.

בדוק את LoungeM תחזית המחיר עכשיו‏!

LZM למטבעות מקומיים

LoungeM (LZM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LoungeM (LZM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LZM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LoungeM (LZM)

כמה שווה LoungeM (LZM) היום?
החי LZMהמחיר ב USD הוא 0.01188459 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LZM ל USD?
המחיר הנוכחי של LZM ל USD הוא $ 0.01188459. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LoungeM?
שווי השוק של LZM הוא $ 1.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LZM?
ההיצע במחזור של LZM הוא 113.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LZM?
‏‏LZM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.117478 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LZM?
LZM ‏‏רשם מחירATL של 0.00530436 USD.
מהו נפח המסחר של LZM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LZM הוא -- USD.
האם LZM יעלה השנה?
LZM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LZM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:53:35 (UTC+8)

