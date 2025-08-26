LoungeM (LZM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0116414 $ 0.0116414 $ 0.0116414 24 שעות נמוך $ 0.01211213 $ 0.01211213 $ 0.01211213 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0116414$ 0.0116414 $ 0.0116414 גבוה 24 שעות $ 0.01211213$ 0.01211213 $ 0.01211213 שיא כל הזמנים $ 0.117478$ 0.117478 $ 0.117478 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00530436$ 0.00530436 $ 0.00530436 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.89% שינוי מחיר (7D) +2.38% שינוי מחיר (7D) +2.38%

LoungeM (LZM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01188459. במהלך 24 השעות האחרונות, LZM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0116414 לבין שיא של $ 0.01211213, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LZMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.117478, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00530436.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LZM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LoungeM (LZM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.88M$ 11.88M $ 11.88M אספקת מחזור 113.64M 113.64M 113.64M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LoungeM הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LZM הוא 113.64M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.88M.