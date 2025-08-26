Louie the Raccoon ($LOUIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0020779$ 0.0020779 $ 0.0020779 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.31% שינוי מחיר (7D) +4.98% שינוי מחיר (7D) +4.98%

Louie the Raccoon ($LOUIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $LOUIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $LOUIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0020779, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $LOUIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Louie the Raccoon ($LOUIE) מידע שוק

שווי שוק $ 57.32K$ 57.32K $ 57.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.32K$ 57.32K $ 57.32K אספקת מחזור 998.31M 998.31M 998.31M אספקה כוללת 998,313,537.559596 998,313,537.559596 998,313,537.559596

שווי השוק הנוכחי של Louie the Raccoon הוא $ 57.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $LOUIE הוא 998.31M, עם היצע כולל של 998313537.559596. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.32K.