Louie מחיר היום

מחיר Louie (LOUIE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 7.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOUIE ל USD הוא -- לכל LOUIE.

Louie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 945,123, עם היצע במחזור של 999.41M LOUIE. ב‑24 השעות האחרונות, LOUIE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00103313 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01063902, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOUIE נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -30.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Louie (LOUIE) מידע שוק

שווי שוק $ 945.12K$ 945.12K $ 945.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 945.12K$ 945.12K $ 945.12K אספקת מחזור 999.41M 999.41M 999.41M אספקה כוללת 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

שווי השוק הנוכחי של Louie הוא $ 945.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOUIE הוא 999.41M, עם היצע כולל של 999411127.274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 945.12K.