LOTUS מחיר (LOTUS)

1 LOTUS ל USDמחיר חי:

-8.40%1D
LOTUS (LOTUS) טבלת מחירים חיה
LOTUS (LOTUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.23%

-8.40%

+13.54%

+13.54%

LOTUS (LOTUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00009011. במהלך 24 השעות האחרונות, LOTUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00008799 לבין שיא של $ 0.00009859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOTUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002581.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOTUS השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LOTUS (LOTUS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של LOTUS הוא $ 59.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOTUS הוא 657.26M, עם היצע כולל של 657256888.5716574. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.23K.

LOTUS (LOTUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LOTUSל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLOTUS ל USDהיה . $ +0.0000033966.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLOTUS ל USDהיה $ -0.0000259872.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LOTUSל USDהיה $ -0.00008903089139410184.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.40%
30 ימים$ +0.0000033966+3.77%
60 ימים$ -0.0000259872-28.83%
90 ימים$ -0.00008903089139410184-49.69%

מה זהLOTUS (LOTUS)

Lotus introduces a sophisticated staking and virtual mining system built on $TitanX and $Volt, designed with extreme Hyper-Deflationary tokenomics through strategic token burns & halving effects as well reward incentives. This innovative approach creates a self-sustaining ecosystem within the TitanX DeFi framework, emphasizing long-term participation and supply control. With its decentralized liquidity pool and advanced token mechanics, Lotus offers a unique experience for DeFi participants focused on sustainability and innovation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

LOTUSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LOTUS (LOTUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LOTUS (LOTUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LOTUS.

בדוק את LOTUS תחזית המחיר עכשיו‏!

LOTUS למטבעות מקומיים

LOTUS (LOTUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LOTUS (LOTUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOTUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LOTUS (LOTUS)

כמה שווה LOTUS (LOTUS) היום?
החי LOTUSהמחיר ב USD הוא 0.00009011 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOTUS ל USD?
המחיר הנוכחי של LOTUS ל USD הוא $ 0.00009011. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LOTUS?
שווי השוק של LOTUS הוא $ 59.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOTUS?
ההיצע במחזור של LOTUS הוא 657.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOTUS?
‏‏LOTUS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.29 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOTUS?
LOTUS ‏‏רשם מחירATL של 0.00002581 USD.
מהו נפח המסחר של LOTUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOTUS הוא -- USD.
האם LOTUS יעלה השנה?
LOTUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOTUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
LOTUS (LOTUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.