LOTUS (LOTUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00008799 $ 0.00008799 $ 0.00008799 24 שעות נמוך $ 0.00009859 $ 0.00009859 $ 0.00009859 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00008799$ 0.00008799 $ 0.00008799 גבוה 24 שעות $ 0.00009859$ 0.00009859 $ 0.00009859 שיא כל הזמנים $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002581$ 0.00002581 $ 0.00002581 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -8.40% שינוי מחיר (7D) +13.54% שינוי מחיר (7D) +13.54%

LOTUS (LOTUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00009011. במהלך 24 השעות האחרונות, LOTUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00008799 לבין שיא של $ 0.00009859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOTUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002581.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOTUS השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LOTUS (LOTUS) מידע שוק

שווי שוק $ 59.23K$ 59.23K $ 59.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.23K$ 59.23K $ 59.23K אספקת מחזור 657.26M 657.26M 657.26M אספקה כוללת 657,256,888.5716574 657,256,888.5716574 657,256,888.5716574

שווי השוק הנוכחי של LOTUS הוא $ 59.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOTUS הוא 657.26M, עם היצע כולל של 657256888.5716574. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.23K.