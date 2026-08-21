Lotos מחיר היום

מחיר Lotos (LTS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01461977, עם שינוי של 3.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LTS ל USD הוא $ 0.01461977 לכל LTS.

Lotos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,995,510, עם היצע במחזור של 136.49M LTS. ב‑24 השעות האחרונות, LTS סחר בין $ 0.0137946 (נמוך) ל $ 0.01462011 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04767392, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01367182.

ביצועים לטווח קצר, LTS נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -7.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.48K.

Lotos (LTS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M נפח (24 שעות) $ 13.48K$ 13.48K $ 13.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.62M$ 14.62M $ 14.62M אספקת מחזור 136.49M 136.49M 136.49M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lotos הוא $ 2.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.48K. ההיצע במחזור של LTS הוא 136.49M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.62M.