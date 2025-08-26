Lotion AI (LOTION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Lotion AI (LOTION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOTION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOTIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOTION השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lotion AI (LOTION) מידע שוק

שווי שוק $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K אספקת מחזור 963.07M 963.07M 963.07M אספקה כוללת 998,911,848.239342 998,911,848.239342 998,911,848.239342

שווי השוק הנוכחי של Lotion AI הוא $ 7.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOTION הוא 963.07M, עם היצע כולל של 998911848.239342. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.65K.