Lorenzo Wrapped Bitcoin מחיר היום

מחיר Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) בזמן אמת היום הוא $ 95,980, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ENZOBTC ל USD הוא $ 95,980 לכל ENZOBTC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 299,163,026, עם היצע במחזור של 3.12K ENZOBTC. ב‑24 השעות האחרונות, ENZOBTC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 115,819, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 92,926.

ביצועים לטווח קצר, ENZOBTC נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 299.16M$ 299.16M $ 299.16M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 299.16M$ 299.16M $ 299.16M אספקת מחזור 3.12K 3.12K 3.12K אספקה כוללת 3,116.93989143 3,116.93989143 3,116.93989143

