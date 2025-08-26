Lorenzo stBTC (STBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 109,666 $ 109,666 $ 109,666 24 שעות נמוך $ 113,074 $ 113,074 $ 113,074 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 109,666$ 109,666 $ 109,666 גבוה 24 שעות $ 113,074$ 113,074 $ 113,074 שיא כל הזמנים $ 123,802$ 123,802 $ 123,802 המחיר הנמוך ביותר $ 61,389$ 61,389 $ 61,389 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.16% שינוי מחיר (1D) -2.27% שינוי מחיר (7D) -5.16% שינוי מחיר (7D) -5.16%

Lorenzo stBTC (STBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,744. במהלך 24 השעות האחרונות, STBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,666 לבין שיא של $ 113,074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,802, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 61,389.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STBTC השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -2.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lorenzo stBTC (STBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 112.81M$ 112.81M $ 112.81M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.81M$ 112.81M $ 112.81M אספקת מחזור 1.03K 1.03K 1.03K אספקה כוללת 1,026.208256612314 1,026.208256612314 1,026.208256612314

שווי השוק הנוכחי של Lorenzo stBTC הוא $ 112.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STBTC הוא 1.03K, עם היצע כולל של 1026.208256612314. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.81M.