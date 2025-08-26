Lord Of SOL (LOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00171875$ 0.00171875 $ 0.00171875 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.85% שינוי מחיר (1D) -9.40% שינוי מחיר (7D) +3.05% שינוי מחיר (7D) +3.05%

Lord Of SOL (LOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00171875, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOS השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lord Of SOL (LOS) מידע שוק

שווי שוק $ 272.47K$ 272.47K $ 272.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 272.47K$ 272.47K $ 272.47K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 9,999,998,592.32 9,999,998,592.32 9,999,998,592.32

שווי השוק הנוכחי של Lord Of SOL הוא $ 272.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOS הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9999998592.32. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.47K.