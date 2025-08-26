עוד על LOS

Lord Of SOL סֵמֶל

Lord Of SOL מחיר (LOS)

לא רשום

1 LOS ל USDמחיר חי:

--
----
-9.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lord Of SOL (LOS) טבלת מחירים חיה
Lord Of SOL (LOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00171875
$ 0.00171875$ 0.00171875

$ 0
$ 0$ 0

+0.85%

-9.40%

+3.05%

+3.05%

Lord Of SOL (LOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00171875, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOS השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lord Of SOL (LOS) מידע שוק

$ 272.47K
$ 272.47K$ 272.47K

--
----

$ 272.47K
$ 272.47K$ 272.47K

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,998,592.32
9,999,998,592.32 9,999,998,592.32

שווי השוק הנוכחי של Lord Of SOL הוא $ 272.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOS הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9999998592.32. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.47K.

Lord Of SOL (LOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lord Of SOLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLord Of SOL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLord Of SOL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lord Of SOLל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.40%
30 ימים$ 0-0.16%
60 ימים$ 0+35.73%
90 ימים$ 0--

מה זהLord Of SOL (LOS)

Lord of Sol ($LOS) is the epitome of craziness in the meme coin world! Even Gollum couldn't resist the temptation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lord Of SOL (LOS) משאב

האתר הרשמי

Lord Of SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lord Of SOL (LOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lord Of SOL (LOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lord Of SOL.

בדוק את Lord Of SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

LOS למטבעות מקומיים

Lord Of SOL (LOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lord Of SOL (LOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lord Of SOL (LOS)

כמה שווה Lord Of SOL (LOS) היום?
החי LOSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOS ל USD?
המחיר הנוכחי של LOS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lord Of SOL?
שווי השוק של LOS הוא $ 272.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOS?
ההיצע במחזור של LOS הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOS?
‏‏LOS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00171875 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOS?
LOS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOS הוא -- USD.
האם LOS יעלה השנה?
LOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.