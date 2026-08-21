Lord of Dragons מחיר היום

מחיר Lord of Dragons (LOGT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 31.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOGT ל USD הוא $ 0 לכל LOGT.

Lord of Dragons כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 216,439, עם היצע במחזור של 1.00B LOGT. ב‑24 השעות האחרונות, LOGT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOGT נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +12.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 604.11.

Lord of Dragons (LOGT) מידע שוק

שווי שוק $ 216.44K$ 216.44K $ 216.44K נפח (24 שעות) $ 604.11$ 604.11 $ 604.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 216.44K$ 216.44K $ 216.44K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lord of Dragons הוא $ 216.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 604.11. ההיצע במחזור של LOGT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 216.44K.