Looped Hype (LHYPE) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Looped Hype (LHYPE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Looped Hype (LHYPE) מידע

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE.

Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking.

loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars:

Democratizing Institutional DeFi

  • Providing professional-grade yield strategies to all users

Community-Centric Architecture

  • LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players.

HyperCatalyst

  • An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

אתר רשמי:
https://loopedhype.com/

Looped Hype (LHYPE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Looped Hype (LHYPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 50.35M
$ 50.35M
ההיצע הכולל:
$ 1.05M
$ 1.05M
אספקה במחזור:
$ 1.05M
$ 1.05M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 50.35M
$ 50.35M
שיא כל הזמנים:
$ 51.19
$ 51.19
שפל כל הזמנים:
$ 9.34
$ 9.34
מחיר נוכחי:
$ 47.99
$ 47.99

Looped Hype (LHYPE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Looped Hype (LHYPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של LHYPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות LHYPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את LHYPEטוקניומיקה, חקרו אתLHYPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

למה צריך לבחור ב־MEXC?

