LooksRare מחיר היום

מחיר LooksRare (LOOKS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOOKS ל USD הוא $ 0 לכל LOOKS.

LooksRare כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 218,426, עם היצע במחזור של 992.98M LOOKS. ב‑24 השעות האחרונות, LOOKS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.1, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOOKS נע ב +29.45% בשעה האחרונה ו +30.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.51K.

LooksRare (LOOKS) מידע שוק

שווי שוק $ 218.43K$ 218.43K $ 218.43K נפח (24 שעות) $ 1.51K$ 1.51K $ 1.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 219.97K$ 219.97K $ 219.97K אספקת מחזור 992.98M 992.98M 992.98M אספקה כוללת 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453

שווי השוק הנוכחי של LooksRare הוא $ 218.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.51K. ההיצע במחזור של LOOKS הוא 992.98M, עם היצע כולל של 992975247.2397453. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 219.97K.