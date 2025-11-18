Looks Good מחיר היום

מחיר Looks Good (SENDIT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SENDIT ל USD הוא -- לכל SENDIT.

Looks Good כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 62,516, עם היצע במחזור של 549.96M SENDIT. ב‑24 השעות האחרונות, SENDIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00683355, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SENDIT נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו -62.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Looks Good (SENDIT) מידע שוק

שווי שוק $ 62.52K$ 62.52K $ 62.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.67K$ 113.67K $ 113.67K אספקת מחזור 549.96M 549.96M 549.96M אספקה כוללת 999,958,665.5568 999,958,665.5568 999,958,665.5568

שווי השוק הנוכחי של Looks Good הוא $ 62.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SENDIT הוא 549.96M, עם היצע כולל של 999958665.5568. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.67K.