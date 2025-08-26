looking for cooks ($SCANNING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.29% שינוי מחיר (7D) +2.38% שינוי מחיר (7D) +2.38%

looking for cooks ($SCANNING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SCANNING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SCANNINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SCANNING השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

looking for cooks ($SCANNING) מידע שוק

שווי שוק $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K אספקת מחזור 950.59M 950.59M 950.59M אספקה כוללת 950,590,673.185091 950,590,673.185091 950,590,673.185091

שווי השוק הנוכחי של looking for cooks הוא $ 7.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SCANNING הוא 950.59M, עם היצע כולל של 950590673.185091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.70K.