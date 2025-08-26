עוד על LOOBY

LOOBY מידע על מחיר

LOOBY אתר רשמי

LOOBY טוקניומיקה

LOOBY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Looby by Stephen Bliss סֵמֶל

Looby by Stephen Bliss מחיר (LOOBY)

לא רשום

1 LOOBY ל USDמחיר חי:

$0.00052117
$0.00052117$0.00052117
-11.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Looby by Stephen Bliss (LOOBY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:06:58 (UTC+8)

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00344273
$ 0.00344273$ 0.00344273

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-11.58%

+8.39%

+8.39%

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOOBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOOBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00344273, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOOBY השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -11.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) מידע שוק

$ 496.65K
$ 496.65K$ 496.65K

--
----

$ 521.13K
$ 521.13K$ 521.13K

952.95M
952.95M 952.95M

999,929,658.554279
999,929,658.554279 999,929,658.554279

שווי השוק הנוכחי של Looby by Stephen Bliss הוא $ 496.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOOBY הוא 952.95M, עם היצע כולל של 999929658.554279. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 521.13K.

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Looby by Stephen Blissל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLooby by Stephen Bliss ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLooby by Stephen Bliss ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Looby by Stephen Blissל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.58%
30 ימים$ 0+10.86%
60 ימים$ 0-10.04%
90 ימים$ 0--

מה זהLooby by Stephen Bliss (LOOBY)

LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) משאב

האתר הרשמי

Looby by Stephen Blissתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Looby by Stephen Bliss (LOOBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Looby by Stephen Bliss (LOOBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Looby by Stephen Bliss.

בדוק את Looby by Stephen Bliss תחזית המחיר עכשיו‏!

LOOBY למטבעות מקומיים

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Looby by Stephen Bliss (LOOBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOOBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

כמה שווה Looby by Stephen Bliss (LOOBY) היום?
החי LOOBYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOOBY ל USD?
המחיר הנוכחי של LOOBY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Looby by Stephen Bliss?
שווי השוק של LOOBY הוא $ 496.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOOBY?
ההיצע במחזור של LOOBY הוא 952.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOOBY?
‏‏LOOBY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00344273 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOOBY?
LOOBY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LOOBY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOOBY הוא -- USD.
האם LOOBY יעלה השנה?
LOOBY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOOBY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:06:58 (UTC+8)

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.