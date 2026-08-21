Lombard BTC מחיר היום

מחיר Lombard BTC (LBTC) בזמן אמת היום הוא $ 78,305, עם שינוי של 8.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LBTC ל USD הוא $ 78,305 לכל LBTC.

Lombard BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 805,354,276, עם היצע במחזור של 10.25K LBTC. ב‑24 השעות האחרונות, LBTC סחר בין $ 71,602 (נמוך) ל $ 79,515 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 125,812, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 52,119.

ביצועים לטווח קצר, LBTC נע ב +1.88% בשעה האחרונה ו +24.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.05M.

Lombard BTC (LBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 805.35M$ 805.35M $ 805.35M נפח (24 שעות) $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 805.35M$ 805.35M $ 805.35M אספקת מחזור 10.25K 10.25K 10.25K אספקה כוללת 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

שווי השוק הנוכחי של Lombard BTC הוא $ 805.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.05M. ההיצע במחזור של LBTC הוא 10.25K, עם היצע כולל של 10252.49201008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 805.35M.