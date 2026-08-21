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מחיר Lombard BTC בזמן אמת היום הוא 78,305 USD.LBTC שווי השוק הוא 805,354,276 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LBTC ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Lombard BTC בזמן אמת היום הוא 78,305 USD.LBTC שווי השוק הוא 805,354,276 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LBTC ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Lombard BTC סֵמֶל

Lombard BTC מחיר (LBTC)

לא רשום

1 LBTC ל USDמחיר חי:

$78,093
$78,093$78,093
+0.08%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lombard BTC (LBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:54:57 (UTC+8)

Lombard BTC מחיר היום

מחיר Lombard BTC (LBTC) בזמן אמת היום הוא $ 78,305, עם שינוי של 8.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LBTC ל USD הוא $ 78,305 לכל LBTC.

Lombard BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 805,354,276, עם היצע במחזור של 10.25K LBTC. ב‑24 השעות האחרונות, LBTC סחר בין $ 71,602 (נמוך) ל $ 79,515 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 125,812, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 52,119.

ביצועים לטווח קצר, LBTC נע ב +1.88% בשעה האחרונה ו +24.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.05M.

Lombard BTC (LBTC) מידע שוק

$ 805.35M
$ 805.35M$ 805.35M

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

$ 805.35M
$ 805.35M$ 805.35M

10.25K
10.25K 10.25K

10,252.49201008
10,252.49201008 10,252.49201008

שווי השוק הנוכחי של Lombard BTC הוא $ 805.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.05M. ההיצע במחזור של LBTC הוא 10.25K, עם היצע כולל של 10252.49201008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 805.35M.

Lombard BTC היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 71,602
$ 71,602$ 71,602
24 שעות נמוך
$ 79,515
$ 79,515$ 79,515
גבוה 24 שעות

$ 71,602
$ 71,602$ 71,602

$ 79,515
$ 79,515$ 79,515

$ 125,812
$ 125,812$ 125,812

$ 52,119
$ 52,119$ 52,119

+1.88%

+8.95%

+24.06%

+24.06%

Lombard BTC (LBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lombard BTCל USDהיה $ +6,431.88.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLombard BTC ל USDהיה . $ +14,334.1844190000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLombard BTC ל USDהיה $ +17,170.5716205000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lombard BTCל USDהיה $ +0.44878034557.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +6,431.88+8.95%
30 ימים$ +14,334.1844190000+18.31%
60 ימים$ +17,170.5716205000+21.93%
90 ימים$ +0.44878034557+0.00%

תחזית מחיר עבור Lombard BTC

Lombard BTC (LBTC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LBTC הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Lombard BTC (LBTC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Lombard BTC עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Lombard BTC תגיע ב 2026–2027? בקר בדף LBTC תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Lombard BTC תחזית מחיר.

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:54:57 (UTC+8)

Lombard BTC (LBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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