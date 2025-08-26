Lola (LOLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00004579 $ 0.00004579 $ 0.00004579 24 שעות נמוך $ 0.00005163 $ 0.00005163 $ 0.00005163 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00004579$ 0.00004579 $ 0.00004579 גבוה 24 שעות $ 0.00005163$ 0.00005163 $ 0.00005163 שיא כל הזמנים $ 0.04838985$ 0.04838985 $ 0.04838985 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003473$ 0.00003473 $ 0.00003473 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -9.37% שינוי מחיר (7D) -2.37% שינוי מחיר (7D) -2.37%

Lola (LOLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004652. במהלך 24 השעות האחרונות, LOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004579 לבין שיא של $ 0.00005163, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04838985, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003473.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOLA השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -9.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lola (LOLA) מידע שוק

שווי שוק $ 46.52K$ 46.52K $ 46.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.52K$ 46.52K $ 46.52K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lola הוא $ 46.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOLA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.52K.