LOL Land מחיר היום

מחיר LOL Land (LOL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOL ל USD הוא $ 0 לכל LOL.

LOL Land כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 121,398, עם היצע במחזור של 4.21B LOL. ב‑24 השעות האחרונות, LOL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00125156, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOL נע ב -- בשעה האחרונה ו +18.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LOL Land (LOL) מידע שוק

שווי שוק $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.12K$ 144.12K $ 144.12K אספקת מחזור 4.21B 4.21B 4.21B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LOL Land הוא $ 121.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOL הוא 4.21B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.12K.