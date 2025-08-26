עוד על LOKY

Loky by Virtuals סֵמֶל

Loky by Virtuals מחיר (LOKY)

לא רשום

1 LOKY ל USDמחיר חי:

$0.00167725
$0.00167725
-7.60%1D
USD
Loky by Virtuals (LOKY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:39:05 (UTC+8)

Loky by Virtuals (LOKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00158883
$ 0.00158883
24 שעות נמוך
$ 0.00191008
$ 0.00191008
גבוה 24 שעות

$ 0.00158883
$ 0.00158883

$ 0.00191008
$ 0.00191008

$ 0.0115318
$ 0.0115318

$ 0
$ 0

+4.91%

-7.69%

-43.40%

-43.40%

Loky by Virtuals (LOKY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167725. במהלך 24 השעות האחרונות, LOKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00158883 לבין שיא של $ 0.00191008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0115318, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOKY השתנה ב +4.91% במהלך השעה האחרונה, -7.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-43.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Loky by Virtuals (LOKY) מידע שוק

$ 1.57M
$ 1.57M

--
--

$ 1.66M
$ 1.66M

940.13M
940.13M

995,683,653.9076768
995,683,653.9076768

שווי השוק הנוכחי של Loky by Virtuals הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOKY הוא 940.13M, עם היצע כולל של 995683653.9076768. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.

Loky by Virtuals (LOKY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Loky by Virtualsל USDהיה $ -0.000139914508788361.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoky by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0004224637.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoky by Virtuals ל USDהיה $ -0.0005926551.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Loky by Virtualsל USDהיה $ -0.0002186011569901052.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000139914508788361-7.69%
30 ימים$ +0.0004224637+25.19%
60 ימים$ -0.0005926551-35.33%
90 ימים$ -0.0002186011569901052-11.53%

מה זהLoky by Virtuals (LOKY)

Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed.

Loky by Virtuals (LOKY) משאב

האתר הרשמי

Loky by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Loky by Virtuals (LOKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Loky by Virtuals (LOKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Loky by Virtuals.

בדוק את Loky by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

LOKY למטבעות מקומיים

Loky by Virtuals (LOKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Loky by Virtuals (LOKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Loky by Virtuals (LOKY)

כמה שווה Loky by Virtuals (LOKY) היום?
החי LOKYהמחיר ב USD הוא 0.00167725 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOKY ל USD?
המחיר הנוכחי של LOKY ל USD הוא $ 0.00167725. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Loky by Virtuals?
שווי השוק של LOKY הוא $ 1.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOKY?
ההיצע במחזור של LOKY הוא 940.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOKY?
‏‏LOKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0115318 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOKY?
LOKY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LOKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOKY הוא -- USD.
האם LOKY יעלה השנה?
LOKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:39:05 (UTC+8)

