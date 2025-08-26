Loky by Virtuals (LOKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00158883 $ 0.00158883 $ 0.00158883 24 שעות נמוך $ 0.00191008 $ 0.00191008 $ 0.00191008 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00158883$ 0.00158883 $ 0.00158883 גבוה 24 שעות $ 0.00191008$ 0.00191008 $ 0.00191008 שיא כל הזמנים $ 0.0115318$ 0.0115318 $ 0.0115318 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.91% שינוי מחיר (1D) -7.69% שינוי מחיר (7D) -43.40% שינוי מחיר (7D) -43.40%

Loky by Virtuals (LOKY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167725. במהלך 24 השעות האחרונות, LOKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00158883 לבין שיא של $ 0.00191008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0115318, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOKY השתנה ב +4.91% במהלך השעה האחרונה, -7.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-43.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Loky by Virtuals (LOKY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M אספקת מחזור 940.13M 940.13M 940.13M אספקה כוללת 995,683,653.9076768 995,683,653.9076768 995,683,653.9076768

שווי השוק הנוכחי של Loky by Virtuals הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOKY הוא 940.13M, עם היצע כולל של 995683653.9076768. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.