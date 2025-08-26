Loky by Virtuals מחיר (LOKY)
Loky by Virtuals (LOKY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167725. במהלך 24 השעות האחרונות, LOKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00158883 לבין שיא של $ 0.00191008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0115318, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOKY השתנה ב +4.91% במהלך השעה האחרונה, -7.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-43.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Loky by Virtuals הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOKY הוא 940.13M, עם היצע כולל של 995683653.9076768. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Loky by Virtualsל USDהיה $ -0.000139914508788361.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoky by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0004224637.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoky by Virtuals ל USDהיה $ -0.0005926551.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Loky by Virtualsל USDהיה $ -0.0002186011569901052.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000139914508788361
|-7.69%
|30 ימים
|$ +0.0004224637
|+25.19%
|60 ימים
|$ -0.0005926551
|-35.33%
|90 ימים
|$ -0.0002186011569901052
|-11.53%
Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
