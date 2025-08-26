Lodestar (LODE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00445499 $ 0.00445499 $ 0.00445499 24 שעות נמוך $ 0.0047551 $ 0.0047551 $ 0.0047551 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00445499$ 0.00445499 $ 0.00445499 גבוה 24 שעות $ 0.0047551$ 0.0047551 $ 0.0047551 שיא כל הזמנים $ 2.56$ 2.56 $ 2.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00269671$ 0.00269671 $ 0.00269671 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -2.62% שינוי מחיר (7D) +0.62% שינוי מחיר (7D) +0.62%

Lodestar (LODE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0045685. במהלך 24 השעות האחרונות, LODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00445499 לבין שיא של $ 0.0047551, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00269671.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LODE השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -2.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lodestar (LODE) מידע שוק

שווי שוק $ 60.89K$ 60.89K $ 60.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.42K$ 91.42K $ 91.42K אספקת מחזור 13.32M 13.32M 13.32M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lodestar הוא $ 60.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LODE הוא 13.32M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.42K.