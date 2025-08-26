Locust Pocus (CICADA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0013451$ 0.0013451 $ 0.0013451 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.43% שינוי מחיר (7D) -1.43%

Locust Pocus (CICADA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CICADA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CICADAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0013451, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CICADA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Locust Pocus (CICADA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Locust Pocus הוא $ 16.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CICADA הוא 884.24M, עם היצע כולל של 884235140.017706. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.66K.