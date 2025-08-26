עוד על CICADA

CICADA מידע על מחיר

CICADA מסמך לבן

CICADA אתר רשמי

CICADA טוקניומיקה

CICADA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Locust Pocus סֵמֶל

Locust Pocus מחיר (CICADA)

לא רשום

1 CICADA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Locust Pocus (CICADA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:42:07 (UTC+8)

Locust Pocus (CICADA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0013451
$ 0.0013451$ 0.0013451

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.43%

-1.43%

Locust Pocus (CICADA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CICADA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CICADAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0013451, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CICADA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Locust Pocus (CICADA) מידע שוק

$ 16.66K
$ 16.66K$ 16.66K

--
----

$ 16.66K
$ 16.66K$ 16.66K

884.24M
884.24M 884.24M

884,235,140.017706
884,235,140.017706 884,235,140.017706

שווי השוק הנוכחי של Locust Pocus הוא $ 16.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CICADA הוא 884.24M, עם היצע כולל של 884235140.017706. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.66K.

Locust Pocus (CICADA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Locust Pocusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLocust Pocus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLocust Pocus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Locust Pocusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-5.02%
60 ימים$ 0+18.76%
90 ימים$ 0--

מה זהLocust Pocus (CICADA)

A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Locust Pocus (CICADA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Locust Pocusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Locust Pocus (CICADA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Locust Pocus (CICADA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Locust Pocus.

בדוק את Locust Pocus תחזית המחיר עכשיו‏!

CICADA למטבעות מקומיים

Locust Pocus (CICADA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Locust Pocus (CICADA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CICADA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Locust Pocus (CICADA)

כמה שווה Locust Pocus (CICADA) היום?
החי CICADAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CICADA ל USD?
המחיר הנוכחי של CICADA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Locust Pocus?
שווי השוק של CICADA הוא $ 16.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CICADA?
ההיצע במחזור של CICADA הוא 884.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CICADA?
‏‏CICADA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0013451 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CICADA?
CICADA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CICADA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CICADA הוא -- USD.
האם CICADA יעלה השנה?
CICADA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CICADA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:42:07 (UTC+8)

Locust Pocus (CICADA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.